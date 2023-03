Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti (Di martedì 28 marzo 2023) Proclama sulla razza letto durante una riunione di Como senza frontiere. In primo grado tutti e 13 condannati con l'accusa di violenza privata aggravata in concorso Leggi su repubblica (Di martedì 28 marzo 2023) Proclama sulla razza letto durante una riunione di Como senza frontiere. In primo grado tutti e 13 condannati con l'accusa di violenza privata aggravata in concorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fusillide : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… - MovArturoRMXV : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… - ClaudiaCurti5 : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… - linofraschetti : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… - BeraldiLuciano : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… -