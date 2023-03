Nelson Piquet condannato per le frasi razziste su Hamilton: dovrà pagare una multa (Di martedì 28 marzo 2023) Cinque milioni di real brasiliani: questa la somma che Nelson Piquet è stato condannato a pagare per i commenti razzisti e omofobi su Lewis Hamilton, l’equivalente di circa 800mila euro. Il brasiliano tre volte campione del mondo di Formula 1, parlando di un episodio avvenuto durante il Gp di Gran Bretagna del 2021, aveva accusato Hamilton di avere estromesso deliberatamente Max Verstappen, rivale della Red Bull, dicendo: “Il neg***to ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare”. In un’altra intervista, Piquet aveva anche usato un termine omofobo per commentare la sconfitta dello stesso Hamilton contro Nico Rosberg, all’epoca compagno di squadra del pilota inglese. Alla dura condanna della Formula 1, che ha definito le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Cinque milioni di real brasiliani: questa la somma cheè statoper i commenti razzisti e omofobi su Lewis, l’equivalente di circa 800mila euro. Il brasiliano tre volte campione del mondo di Formula 1, parlando di un episodio avvenuto durante il Gp di Gran Bretagna del 2021, aveva accusatodi avere estromesso deliberatamente Max Verstappen, rivale della Red Bull, dicendo: “Il neg***to ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare”. In un’altra intervista,aveva anche usato un termine omofobo per commentare la sconfitta dello stessocontro Nico Rosberg, all’epoca compagno di squadra del pilota inglese. Alla dura condanna della Formula 1, che ha definito le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notiziasportiva : ??????? L'ex pilota di #F1 Nelson Piquet subisce una dura condanna per commenti offensivi rivolti a Lewis Hamilton: il… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Caso Hamilton, Nelson Piquet condannato per razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento... - madliber : RT @ilmessaggeroit: Caso Hamilton, Nelson Piquet condannato per razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento... - ilmessaggeroit : Caso Hamilton, Nelson Piquet condannato per razzismo. Ex pilota brasiliano dovrà pagare risarcimento... - F1polepositionc : Nelson #Piquet condannata a pagare a #Lewis #Hamilton quasi un milione di euro: per offese razziste. -