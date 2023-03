Nei, prevenzione dermatologica: la campagna di Heliocare (Di martedì 28 marzo 2023) MILANO – Se hai nei sospetti corri ai ripari. Perché in Italia il melanoma è il terzo tumore più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni. Uno dei fattori ambientali responsabili della sua insorgenza è l’esposizione ai raggi UV. È una delle forme più pericolose di cancro della pelle che può essere prevenuta con misure semplici e adeguati comportamenti di protezione solare. Parliamo dell’utilizzo di creme con alto fattore di protezione in grado di schermare dai raggi UvA e UvB, Luce visibile e infrarossa, combinato all’utilizzo di cappellini, occhiali da sole, integratori alimentari ed evitando l’esposizione diretta durante le ore più calde del giorno. La prevenzione del melanoma richiede anche un’attenzione costante alla propria pelle. Monitorare i cambiamenti nella forma, colore e dimensione dei nei e delle macchie sulla pelle è un passo importante nella ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 marzo 2023) MILANO – Se hai nei sospetti corri ai ripari. Perché in Italia il melanoma è il terzo tumore più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni. Uno dei fattori ambientali responsabili della sua insorgenza è l’esposizione ai raggi UV. È una delle forme più pericolose di cancro della pelle che può essere prevenuta con misure semplici e adeguati comportamenti di protezione solare. Parliamo dell’utilizzo di creme con alto fattore di protezione in grado di schermare dai raggi UvA e UvB, Luce visibile e infrarossa, combinato all’utilizzo di cappellini, occhiali da sole, integratori alimentari ed evitando l’esposizione diretta durante le ore più calde del giorno. Ladel melanoma richiede anche un’attenzione costante alla propria pelle. Monitorare i cambiamenti nella forma, colore e dimensione dei nei e delle macchie sulla pelle è un passo importante nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Nei, prevenzione dermatologica: la campagna di Heliocare - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: Si apre domani a Sassari, in diretta streaming, il Forum della Prevenzione “Made in Inail”, momento di confronto sul contras… - inail_gov : Si apre domani a Sassari, in diretta streaming, il Forum della Prevenzione “Made in Inail”, momento di confronto su… - MedtronicITA : Marzo, mese della prevenzione del tumore colorettale, ci ricorda dell’importanza di ascoltare il proprio corpo e di… - Emergenza24 : [27.03-23:20] [prevenzione] Ecco perché bisogna usare sempre le CINTURE DI SICUREZZA nei sedili posteriori -