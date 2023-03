Nei cantieri di Venezia 2mila lavoratori irregolari sottopagati | ecco a cosa serve la manodopera straniera

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar – Ala? E’ presto detto: a sottopagare i. Almeno in molti casi, come quello che stiamo per descrivere. Puro sfruttamento sotto gli occhi di chi ci propina la stucchevole, quanto falsa, cantilena “abbiamo bisogno di immigrati”. Ma bisogno per? Un esempio, vergognoso, arriva dainavali didove quasi 2.000, per lo più bengalesi e dell’Europa dell’est, erano impiegati con retribuzioni da fame. Sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare. Un’indagine, svolta in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, mirata a far emergere l’esistenza di sistematiche ...

Quasi duemila lavoratori sfruttati e sottopagati , soprattutto bengalesi o provenienti dall'Europa dell'Est, sono stati individuatiFincantieri di Porto Marghera dalla Guardia di Finanza di Venezia che ha sviluppato un'inchiesta già avviata un paio d'anni con arresti. E' venuta così alla luce, grazie anche alla ...

Quasi duemila lavoratori sfruttati e sottopagati, soprattutto bengalesi o provenienti dall'Europa dell'Est, sono stati individuati nei cantieri Fincantieri di Porto Marghera dalla Guardia di Finanza ...