NBA, i risultati della notte (28 marzo): Jokic straripante contro Philadelphia, Dallas torna a vincere. Bene Milwaukee e Phoenix (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati otto incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Milwaukee prende il largo nel finale e batte Detroit in trasferta per 126-117. Fondamentali per i Bucks (privi di Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Jae Crowder) i 34 punti di Khris Middleton, i 24 punti e 14 rimbalzi di Brook Lopez, i 22 di Jevon Carter e i 21 punti e 14 rimbalzi di Bobby Portis, mentre per i Pistons (costretti a fare i conti con le assenze di Bojan Bogdanovic, Hamidou Diallo, Isaiah Stewart, Alec Burks e Cade Cunningham) non sono sufficienti i 32 di Jaden Ivey (massimo in carriera) e i 18 punti e 10 rimbalzi di Jalen Duren. Tutto facile per Dallas, che si impone ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nellaitaliana si sono disputati otto incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata.prende il largo nel finale e batte Detroit in trasferta per 126-117. Fondamentali per i Bucks (privi di Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Jae Crowder) i 34 punti di Khris Middleton, i 24 punti e 14 rimbalzi di Brook Lopez, i 22 di Jevon Carter e i 21 punti e 14 rimbalzi di Bobby Portis, mentre per i Pistons (costretti a fare i conti con le assenze di Bojan Bogdanovic, Hamidou Diallo, Isaiah Stewart, Alec Burks e Cade Cunningham) non sono sufficienti i 32 di Jaden Ivey (massimo in carriera) e i 18 punti e 10 rimbalzi di Jalen Duren. Tutto facile per, che si impone ...

