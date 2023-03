Nazionali, cinque granata in campo (Di martedì 28 marzo 2023) cinque calciatori granata sono scesi in campo ieri nella giornata dedicata alle squadre Nazionali. Impegno in amichevole per Ricci con l’Italia U21 contro i pari età dell’Ucraina. Il centrocampista granata ha disputato tutti i 90’ minuti di gara indossando la fascia di capitano della propria formazione nella vittoria per 3-1. Maglia da titolare anche per Linetty che ha giocato 78’ nella sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 tra Polonia e Albania, terminata 1-0. Stesso impegno per la Serbia di Ilic, Milinkovic Savic e Radonjic che ha superato il Montenegro con il risultato di 2-0: il portiere granata è stato impiegato per tutta la gara, mentre Ilic ha disputato un tempo di gioco. 90’ minuti per Gineitis nella sfida amichevole contro la Grecia terminata 0-0. Fonte articolo e ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023)calciatorisono scesi inieri nella giornata dedicata alle squadre. Impegno in amichevole per Ricci con l’Italia U21 contro i pari età dell’Ucraina. Il centrocampistaha disputato tutti i 90’ minuti di gara indossando la fascia di capitano della propria formazione nella vittoria per 3-1. Maglia da titolare anche per Linetty che ha giocato 78’ nella sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024 tra Polonia e Albania, terminata 1-0. Stesso impegno per la Serbia di Ilic, Milinkovic Savic e Radonjic che ha superato il Montenegro con il risultato di 2-0: il portiereè stato impiegato per tutta la gara, mentre Ilic ha disputato un tempo di gioco. 90’ minuti per Gineitis nella sfida amichevole contro la Grecia terminata 0-0. Fonte articolo e ...

