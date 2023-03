(Di martedì 28 marzo 2023) È partito il domino degli allenatori, pronto un ritorno clamoroso sulla panchina dell’Italia,sembra avere le ore contate! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si è aspettato tempo e sono stati digeriti due mondiali senza laitaliana a farne parte, il primo non è stato certo colpa dima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nazionale, addio Roberto Mancini: scelto il nuovo CT, che scossone Sport News.eu

Mentre il campionato è fermo per la sosta delle nazionali che stanno disputando le qualificazioni agli Europei del 2024, si inizia a pensare quali potranno essere i cambi degli allenatori per il ...Fra le idee, si legge, ci sono anche quelle che portano a Julian Nagelsmann, fresco d'esonero dal Bayern Monaco, così come quello di Luis Enrique, a casa dopo l'addio alla Nazionale spagnola.