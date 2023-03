Naufragio Cutro | gip Crotone fissa date incidente probatorio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Cutro Recuperata la 91esima vittima del #naufragio del 26 febbraio scorso. È un uomo. - MarcoFattorini : Una bambina di cinque anni, un’altra tra i cinque e i sette e un bambino di sette anni. É passato un mese dal naufr… - lauraboldrini : Davanti ai circa 100 morti del naufragio di #Cutro, come può un ministro fare una battuta strafottente alla giornal… - CosenzaPage : Naufragio Cutro, Gip di Crotone fissa date incidente probatorio - corrierelamezia : Naufragio Cutro, Gip di Crotone fissa date incidente probatorio - -

...- il procuratore Giuseppe Capoccia ed il pm Pasquale Festa - per cristallizzare le testimonianze dei superstiti deldel barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di...Una parte non indifferente di loro non è in pericolo di imminenteper affondamento del ... Approvato nel consiglio dei ministri straordinario ail nuovo decreto che prevede tra l'altro ...Sono 20 i sopravvissuti aldel 26 febbraio a Steccato dicostato la vita ad almeno 91 migranti che verranno chiamati a testimoniare al Tribunale di Crotone nell'incidente probatorio che sarà programmato oggi dal ...

Naufragio di Cutro, le domande ancora senza risposta a un mese dalla strage la Repubblica

17 e 29 aprile le date per l'incidente probatorio chiesto dalla Procura - il procuratore Giuseppe Capoccia ed il pm Pasquale Festa - per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio ...Il Comune: “C’è una perdita d’acqua” 22 Mar•13:30 Figli di coppie gay: il comune di Padova continuerà a registrarli all’anagrafe 22 Mar•23:08 Naufragio Cutro, le vittime salgono a 90. Il Comune ...