Nashville, strage in una scuola cristiana: 28enne trans uccide 6 persone. Tre sono bambini (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar — Ha un nome, un cognome e anche un'identità di genere la killer che ieri a Nashville si è introdotta in una scuola elementare uccidendo a colpi di arma da fuoco tre adulti e tre bambini di nove anni: l'autrice della strage è Audrey Hale, una ragazza di 28 anni che sui social si identificava come trans utilizzando i pronomi maschili (he-him). Nashville, identificata la killer: è una trans che frequentava l'istituto La sparatoria è avvenuta in un piccolo istituto privato cristiano di Nashville, la «Covenant School» di dove Hale aveva studiato nell'infanzia. I filmati delle telecamere di sicurezza hanno immortalato la 28enne nell'atto di fare irruzione nell'edificio sparando contro una delle porte ...

