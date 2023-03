Nashville, strage in una scuola: chi era Audrey Elizabeth Hale, l’ex studentessa killer (Di martedì 28 marzo 2023) Si chiamava Audrey Elizabeth Hale, aveva 28 anni ed è la responsabile della strage di Covenant School di Nashville, nel Tennessee. Di professione faceva la grafica, specializzata in loghi per aziende. Era un’ex studentessa dell’istituto, si era laureata l’anno scorso. Armata di due fucili di assalto e una pistola, ha fatto irruzione nella scuola mentre L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Si chiamava, aveva 28 anni ed è la responsabile delladi Covenant School di, nel Tennessee. Di professione faceva la grafica, specializzata in loghi per aziende. Era un’exdell’istituto, si era laureata l’anno scorso. Armata di due fucili di assalto e una pistola, ha fatto irruzione nellamentre L'articolo proviene da Inews24.it.

