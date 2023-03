Nashville, sparatoria a scuola: chi era l'autrice della strage (Di martedì 28 marzo 2023) Era un'ex studentessa della Covenant school, la scuola elementare cristiana dove ieri ha ucciso tre bambini d nove anni e tre adulti , Audrey Hale, 28 anni. Lo ha confermato alla Cnn il preside della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Era un'ex studentessaCovenant school, laelementare cristiana dove ieri ha ucciso tre bambini d nove anni e tre adulti , Audrey Hale, 28 anni. Lo ha confermato alla Cnn il preside...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Tra le persone che hanno perso… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Secondo quanto riportato dai media am… - Agenzia_Ansa : Sono almeno sei, tre adulti e tre bambini, le vittime della sparatoria in una scuola a Nashville. Morta anche la 28… - SoniaLaVera : RT @elisamariastel1: 'Mi chiamo Joe Biden, sono il marito della dottoressa Jill Biden e amo il gelato con gocce di cioccolato, sono venuto… - fanpage : La sparatoria immortalata dalle telecamere di video sorveglianza della scuola. Ci sono sei vittime: -