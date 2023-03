Nashville, sparatoria a scuola: 6 morti tra cui 3 bambini. Uccisa anche l’assalitrice Audrey Hale (Di martedì 28 marzo 2023) Audrey Elizabeth Hale, 28 anni, aveva due fucili d’assalto e una pistola. Almeno due di queste armi erano state acquistate legalmente. Le vittime: tre bambini di nove anni e tre adulti Leggi su corriere (Di martedì 28 marzo 2023)Elizabeth, 28 anni, aveva due fucili d’assalto e una pistola. Almeno due di queste armi erano state acquistate legalmente. Le vittime: tredi nove anni e tre adulti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Tra le persone che hanno perso… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Secondo quanto riportato dai media am… - Agenzia_Ansa : Sono almeno sei, tre adulti e tre bambini, le vittime della sparatoria in una scuola a Nashville. Morta anche la 28… - davidebertonc : RT @elisamariastel1: 'Mi chiamo Joe Biden, sono il marito della dottoressa Jill Biden e amo il gelato con gocce di cioccolato, sono venuto… - Antigon25386936 : La killer aveva due fucili ed una pistola: così il disagio di una transgender diventa sangue... Il raccapriccio pe… -