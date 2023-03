Nasce il gioco della Dieta mediterranea dedicato ai più piccoli (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCreare una vera e propria rete di promozione della Dieta mediterranea è la finalità del progetto lanciato dalla ASL Napoli 3 Sud in sinergia con scuole e aziende del territorio. Un intervento che vuole unire educazione alimentare ed educazione motoria e che coinvolge i bambini di classi terze e quarte della scuola primaria, chiamati a scoprire gli effetti benefici della Dieta mediterranea. Ogni mese è dedicato a un prezioso alimento della piramide alimentare; a marzo i bambini hanno imparato a conoscere i legumi, anche grazie al contributo di Select, brand storico campano specializzato nella selezione e confezionamento dei legumi. I bambini hanno scoperto cibi e sapori attraverso “il gioco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCreare una vera e propria rete di promozioneè la finalità del progetto lanciato dalla ASL Napoli 3 Sud in sinergia con scuole e aziende del territorio. Un intervento che vuole unire educazione alimentare ed educazione motoria e che coinvolge i bambini di classi terze e quartescuola primaria, chiamati a scoprire gli effetti benefici. Ogni mese èa un prezioso alimentopiramide alimentare; a marzo i bambini hanno imparato a conoscere i legumi, anche grazie al contributo di Select, brand storico campano specializzato nella selezione e confezionamento dei legumi. I bambini hanno scoperto cibi e sapori attraverso “il...

