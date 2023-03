Napoli | Zielinski | «Scudetto? Nessuno pensa sia già fatta»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023), le parole disullo: «Non dobbiamo fermarci: ci sono ancora diverse partire alla fine del campionato» Alla fine aqualcuno che rimane scaramantico c’è ancora: Piotr Zelinski ha parlato dal ritiro della nazionale sulla stagione degli azzurri. Di seguito le sue parole su Champions League e. FAVORITI PER LA CHAMPIONS – «Non ci pensiamo, ora siamo proiettati al campionato, alla prossima partita col Milan. Sarà una gara molto importante ed è l’unica cosa che conta in questo momento».– «Non facciamo ancora calcoli sull’aritmetica. Abbiamo un grande vantaggio ma non ci fermiamo.che sia già. Dobbiamo continuare così perché ci sono ancora diverse partire alla fine ...