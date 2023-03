Napoli | Zielinski | Non pensiamo alla Champions | ma solo alla prossima partita' '

(Di martedì 28 marzo 2023): "Non, ma, Scudetto? Non crediamo sia fatta, daremo sempre il massimo" Piotr, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dsua Polonia contro l'Albania per 1-0. Queste le sue parole: "favorito per andare in finale? Non stiamo pensando a questo perchè c'è il campionato che incombe ed il nostro pensiero va. -afferma- Ci aspetta una gara molto importante domenica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - radiosei : “Se la Lazio vuole fare un salto come quello fatto da Napoli deve aggiungere 2-3 giocatori importanti”?? - NapoliAddict : Zielinski apre al rinnovo con il Napoli. Il polacco dovrà accettare lo sconto #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Ajejebrazov17 : @AllRoundLazio @AlfredoPedulla Non capisco come sia possibile raccontare queste stronzate. Zielinski non è in scade… - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? ??#Zielinski apre alla #Lazio: c'è distanza con il #Napoli per il rinnovo, se non dovesse and… -

Ecco alcune dichiarazioni rilasciate daai media polacchi: Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Aveva solo sette giocatori in Qatar, ma il raffronto va fatto con ilche ne ha mandati sei, di cui appena due (Kim e) hanno superato i gironi, uscendo poi agli ottavi. Soltanto la ...All'improvviso diventa possibile un prolungamento a cifre inferiori, in linea con la politica societaria di riduzione degli ingaggi's Polish midfielder Piotrcelebrates after scoring a penalty and his side's third goal during the UEFA Champions League round of 16, second leg football match between SSCand ...

Zielinski apre al rinnovo con il Napoli (CorSport) IlNapolista

VARSAVIA - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dalla sua Polonia contro l'Albania per 1-0: "Napoli favorito per andare in finale ...Alfredo Pedullà parla di una soluzione Lazio per Zielinski, ma il Napoli proverà il rinnovo di contratto. A quei tempi il Napoli chiedeva 30 milioni di euro, ci aveva provato… Leggi ...