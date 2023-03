Napoli, svolta inaspettata: possibile rinnovo del contratto a cifre più basse! (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione del Napoli è di quelle memorabili, con uno scudetto praticamente in tasca a due mesi dalla fine del campionato e un percorso in Champions League tutto da vivere. In città c’è aria di euforia per accompagnare la squadra verso traguardi inimmaginabili a inizio stagione. Ma intanto la società continua a programmare in maniera silente per il futuro. Una delle prime problematiche da risolvere è quella legata ai rinnovi di contratto. Tra i calciatori vicini alla scadenza di contratto c’è Piotr Zielinski, con un accordo che terminerà nel 2024. Ebbene – stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – il calciatore starebbe valutando il prolungamento di contratto con il Napoli, accettando anche una riduzione dell’ingaggio. Piotr Zielinski Zielinski vuole ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione delè di quelle memorabili, con uno scudetto praticamente in tasca a due mesi dalla fine del campionato e un percorso in Champions League tutto da vivere. In città c’è aria di euforia per accompagnare la squadra verso traguardi inimmaginabili a inizio stagione. Ma intanto la società continua a programmare in maniera silente per il futuro. Una delle prime problematiche da risolvere è quella legata ai rinnovi di. Tra i calciatori vicini alla scadenza dic’è Piotr Zielinski, con un accordo che terminerà nel 2024. Ebbene – stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – il calciatore starebbe valutando il prolungamento dicon il, accettando anche una riduzione dell’ingaggio. Piotr Zielinski Zielinski vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Napoli, svolta inaspettata: possibile rinnovo del contratto a cifre più basse! - NapoliFCNews : Maresca annuncia una svolta epocale: “Ecco come cambierà il fuorigioco” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - gazzettanapoli : Domenica 26 si è svolta l'edizione 2023 della Randonnèe di Napoli, la passeggiata cicloturistica non competitiva di… - Spazio_Napoli : Serie A e non solo, svolta storica nel mondo del calcio: cambia la durata delle partite - Kk79789540 : RT @Fond_Valenzi: Si è svolta oggi presso il Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli la dodicesima edizione di #Memoriæ, organizzata dall’Assoc… -