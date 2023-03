Napoli su Demiral, possibile favore alla Juventus (Di martedì 28 marzo 2023) I partenopei starebbero puntando Merih Demiral dell’Atalanta. Sul calciatore turco la Juventus ha un 10% sulla futura rivendita I partenopei programmano il futuro, con Merih Demiral che sembra essere un nuovo obiettivo per la difesa. Il giocatore turco interessa e sarebbe il calciatore giusto per rafforzare una retroguardia già forte. Il calciatore è cercato anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 marzo 2023) I partenopei starebbero puntando Merihdell’Atalanta. Sul calciatore turco laha un 10% sulla futura rivendita I partenopei programmano il futuro, con Merihche sembra essere un nuovo obiettivo per la difesa. Il giocatore turco interessa e sarebbe il calciatore giusto per rafforzare una retroguardia già forte. Il calciatore è cercato anche L'articolo

