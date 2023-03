Napoli | si scatena l’asta per Osimhen Sono 5 i club interessati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Insigne, che fai? Il nuovo look dell'ex Napoli scatena i social - sportli26181512 : #Insigne, che fai? Il nuovo look dell'ex #Napoli scatena i social: L'attaccante del #Toronto ha condiviso l'inedito… - napolipiucom : Polonia, Zielinski, scatena l'ironia social: 'È abituato ad altro'. Ecco cosa è successo #Bielik #Ironia… - CalcioWeb : Aurelio #DeLaurentiis si toglie qualche sassolino dalla scarpa: il presidente del #Napoli parla di scudetto e scate… - dan_maze : LOL ma che comunicazione è ma sembra quella del napoli quando lombardo prende in mano l’account e si scatena tipo m… -

A fine anno giusto cambiare se pensi di trovare di meglio' e poi: 'In serie A il problema è proprio quello di aver fatto come tutte le altre, ci sta essere lontani dalper quello che sta ...Questo un estratto delle parole del presidente delAurelio De Laurentiis in occasione del premio Bearzot vinto da Luciano Spalletti . Qualche bugia e qualche verità che però non sono piaciute ...Poi arriva la bordata del patron del: "Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato agià altre volte. Spalletti resterà a". De Laurentiis nel ...

Insigne, che fai Il nuovo look dell'ex Napoli scatena i social Corriere dello Sport

Non solo le scarpe, un'auto spostata 'senza permesso' prima degli spari a Mergellina: nuova ipotesi sulla morte di Checco Maimone ...E’ davvero incredibile quello che è accaduto al PalaVesuvio di Napoli nella semifinale numero 2 della Final Four in scena in Campania: i biancorossi hanno prima rimontato stoicamente due volte i padro ...