Napoli, si pensa al futuro: De Laurentiis in pressing su Spalletti per il rinnovo (Di martedì 28 marzo 2023) Lo Scudetto ritornerà a Napoli è solo una questione di tempo. L’ultima volta con Maradona ora con Osimhen e Kvaratskhelia e soprattutto con la firma di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, dopo tanti secondi posti con la casacca della Roma, avrà la sua consacrazione prossimamente come premio ad una stagione eccezionale e dominata dal primo all’ultimo momento. A Napoli Spalletti ha trovato la terra con la quale conquistare l’Italia e fare un buon cammino in Europa. De Laurentiis si è innamorato calcisticamente del tecnico toscano, tanto da volergli rinnovare il contratto per altre stagioni. Ad ora però Spalletti glisserebbe. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tempo concesso dal presidente De Laurentiis a Spalletti per ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Lo Scudetto ritornerà aè solo una questione di tempo. L’ultima volta con Maradona ora con Osimhen e Kvaratskhelia e soprattutto con la firma di Luciano. Il tecnico toscano, dopo tanti secondi posti con la casacca della Roma, avrà la sua consacrazione prossimamente come premio ad una stagione eccezionale e dominata dal primo all’ultimo momento. Aha trovato la terra con la quale conquistare l’Italia e fare un buon cammino in Europa. Desi è innamorato calcisticamente del tecnico toscano, tanto da volergli rinnovare il contratto per altre stagioni. Ad ora peròglisserebbe. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tempo concesso dal presidente Deper ...

