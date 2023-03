Napoli, Osimhen vuole battere tutti i record (Di martedì 28 marzo 2023) Il Napoli sta dominando in lungo e in largo in campionato e gran merito appartiene al reparto offensivo. In questa stagione il Napoli vanta il miglior attacco e la miglior difesa in Serie A ed anche in Champions League si sta ritagliando un ruolo di prim’ordine tanto da centrare, per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale della più importante competizione europea. Quest’oggi il profilo di Opta Joe ha rivelato una statistica sui giocatori più influenti nella fase offensiva. Il conteggio fatto da Opta riguarda i 5 giocatori con più gol e assist nei top 5 campionati europei. Al primo posto c’è Lionel Messi con 14 (5 gol e 9 assist); poi seguono Saka, Neymar e Griezmann. All’ultimo posto della classifica stilata da Opta c’è il bomber del Napoli, Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli è a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Ilsta dominando in lungo e in largo in campionato e gran merito appartiene al reparto offensivo. In questa stagione ilvanta il miglior attacco e la miglior difesa in Serie A ed anche in Champions League si sta ritagliando un ruolo di prim’ordine tanto da centrare, per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale della più importante competizione europea. Quest’oggi il profilo di Opta Joe ha rivelato una statistica sui giocatori più influenti nella fase offensiva. Il conteggio fatto da Opta riguarda i 5 giocatori con più gol e assist nei top 5 campionati europei. Al primo posto c’è Lionel Messi con 14 (5 gol e 9 assist); poi seguono Saka, Neymar e Griezmann. All’ultimo posto della classifica stilata da Opta c’è il bomber del, Victor. Il centravanti delè a ...

