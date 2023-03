Napoli, non solo Osimhen: un altro titolare proposto in Premier (Di martedì 28 marzo 2023) Questa è di sicuro una delle stagioni più importanti per il Napoli, che è ormai ad un passo da realizzare il sogno scudetto. Nel frattempo però quest’estate oltre a festeggiare, la società dovrà pensare anche a come muoversi in chiave mercato e al futuro della squadra. A proposito di futuro, quello di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, sembra poter essere lontano dalla squadra partenopea. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma un’eventuale proposta di rinnovo non sembra rientrare nei piani della società. Calciomercato Napoli Lozano PremierFuturo Lozano Sull’argomento Lozano, si è espresso Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Sul futuro del messicano: “Ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 marzo 2023) Questa è di sicuro una delle stagioni più importanti per il, che è ormai ad un passo da realizzare il sogno scudetto. Nel frattempo però quest’estate oltre a festeggiare, la società dovrà pensare anche a come muoversi in chiave mercato e al futuro della squadra. A proposito di futuro, quello di Hirving Lozano, attaccante messicano del, sembra poter essere lontano dalla squadra partenopea. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma un’eventuale proposta di rinnovo non sembra rientrare nei piani della società. CalciomercatoLozanoFuturo Lozano Sull’argomento Lozano, si è espresso Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Sul futuro del messicano: “Ci sono ...

