Napoli - Milan, i biglietti sono introvabili: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 28 marzo 2023) Napoli - I biglietti del Napoli, delle partite del Maradona, sono diventati una chimera . Un miraggio, un sogno, una missione impossibile: introvabili in campionato e in Champions . I diecimila ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023)- Idel, delle partite del Maradona,diventati una chimera . Un miraggio, un sogno, una missione impossibile:in campionato e in Champions . I diecimila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - capuanogio : Differenze rispetto allo scorso campionato alla 27° giornata: #Napoli +14 #Lazio +9 #Roma +3 #Atalanta -2 #Inter -… - blackrosesvfede : RT @MemoriesMilan: #Milan in testa con 36 punti Seguono #Juve con 34 punti e #Inter a 33. La classifica vera è questa,il #Napoli non è cred… - Luxgraph : MotoGP, in pista ora scende l’Audi. E vuole Dall’Igna -

