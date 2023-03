Napoli-Milan, Eranio: “La squadra di Spalletti è clamorosa, è dura per Pioli” (Di martedì 28 marzo 2023) “Il Napoli sta avendo un percorso clamoroso, sta distruggendo il campionato. Il Milan ha una storia diversa, ma quello era un altro periodo, quando con noi la Champions era di casa. Con questi rossoneri non c’è nulla da dire o confrontare. Però il Milan è stata l’unica squadra che meritava di vincere con il Napoli”. A parlare è l’ex centrocampista del Milan Stefano Eranio, intervenuto a Radio Punto Nuovo a proposito del prossimo confronto tra Pioli e Spalletti in campionato. “Ero presente a San Siro e ricordo una squadra in difficoltà che vinse comunque grazie ad un risultato bugiardo”, ha spiegato. La gara di campionato è un antipasto per la Champions. “Ora il Napoli è talmente consolidato che ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Ilsta avendo un percorso clamoroso, sta distruggendo il campionato. Ilha una storia diversa, ma quello era un altro periodo, quando con noi la Champions era di casa. Con questi rossoneri non c’è nulla da dire o confrontare. Però ilè stata l’unicache meritava di vincere con il”. A parlare è l’ex centrocampista delStefano, intervenuto a Radio Punto Nuovo a proposito del prossimo confronto train campionato. “Ero presente a San Siro e ricordo unain difficoltà che vinse comunque grazie ad un risultato bugiardo”, ha spiegato. La gara di campionato è un antipasto per la Champions. “Ora ilè talmente consolidato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - tito_fioravanti : @Jetro_71 @speriamocmlcavo Followers ??????mannaggia questo è come le migliaia de disdette dazn che voi dite ????do stan… - NapoliCapitale : RT @sscnapoli: ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì alle ore 1… -