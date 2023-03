Napoli-Milan, biglietti in vendita per la sfida di Champions: prezzi record (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA partire dalle ore 12.00 di martedì 28 marzo saranno posti in vendita i tagliandi per la gara di Champions League Napoli vs Milan, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23, i quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto. Questi i prezzi di Napoli vs Milan riservati agli abbonati 2022.23 Tribuna Posillipo € 272,00 Tribuna Nisida € 176,00 Distinti € 104,00 Curve € 72,00 MODALITÀ DI vendita Salvo quanto di seguito precisato, i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA partire dalle ore 12.00 di martedì 28 marzo saranno posti ini tagliandi per la gara diLeaguevs, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di. Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo, lasarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23, i quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto. Questi idivsriservati agli abbonati 2022.23 Tribuna Posillipo € 272,00 Tribuna Nisida € 176,00 Distinti € 104,00 Curve € 72,00 MODALITÀ DISalvo quanto di seguito precisato, i ...

