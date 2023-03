Napoli, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete contestato dagli studenti: “Sciacallo”. E lui replica così (Di martedì 28 marzo 2023) Stamattina un gruppo di studenti della Comunità Studentesca per la Salute Mentale e del Collettivo Autorganizzato Universitario hanno contestato la presenza di Luca Abete nella sede di San Marcellino della Federico II. “È assurdo che a parlare delle problematiche del soggetto universitario sia uno Sciacallo come Luca Abete”, dichiara una studentessa del Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau). “Sono gli studenti e le studentesse a dover prendere parola su un’università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i CFU, tanto che viene permesso ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Stamattina un gruppo didella Comunità Studentesca per la Salute Mentale e del Collettivo Autorganizzato Universitario hannola presenza dinella sede di San Marcellino della Federico II. “È assurdo che a parlare delle problematiche del soggetto universitario sia unocome”, dichiara una studentessa del Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau). “Sono glie le studentesse a dover prendere parola su un’università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i CFU, tanto che viene permesso ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Axel38 : @RrugaRaga Le fonti sono Ziliani, Pistocchi e il corriere di Posillipo con l’inviato da Spacca Napoli. - tomatorepublic : RT @fanrivista: Il Cronista Autoprodotto e auto-inviato per nulla speciale è stato alla SantaFeira, il festival di illustrazione ed editori… - fanrivista : Il Cronista Autoprodotto e auto-inviato per nulla speciale è stato alla SantaFeira, il festival di illustrazione ed… - Radio1Rai : Torna in campo stasera a Napoli la Nazionale @Azzurri contro l'Inghilterra. È il primo match di qualificazione ai p… - ore14rai2 : Ancora spari a Napoli, 19enne ucciso nella notte: la sparatoria sarebbe forse nata per un piede pestato. L'inviato… -