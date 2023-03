Napoli, l’inviato di Striscia la Notizia contestato dagli studenti: “Sciacallo”. E lui replica così (Di martedì 28 marzo 2023) Stamattina un gruppo di studenti della Comunità Studentesca per la Salute Mentale e del Collettivo Autorganizzato Universitario hanno contestato la presenza di Luca Abete nella sede di San Marcellino della Federico II. “È assurdo che a parlare delle problematiche del soggetto universitario sia uno Sciacallo come Luca Abete”, dichiara una studentessa del Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau). “Sono gli studenti e le studentesse a dover prendere parola su un’università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i CFU, tanto che viene permesso ad Abete di tenere un corso sulla resilienza, per la cui partecipazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Stamattina un gruppo didella Comunità Studentesca per la Salute Mentale e del Collettivo Autorganizzato Universitario hannola presenza di Luca Abete nella sede di San Marcellino della Federico II. “È assurdo che a parlare delle problematiche del soggetto universitario sia unocome Luca Abete”, dichiara una studentessa del Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau). “Sono glie le studentesse a dover prendere parola su un’università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i CFU, tanto che viene permesso ad Abete di tenere un corso sulla resilienza, per la cui partecipazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Axel38 : @RrugaRaga Le fonti sono Ziliani, Pistocchi e il corriere di Posillipo con l’inviato da Spacca Napoli. - tomatorepublic : RT @fanrivista: Il Cronista Autoprodotto e auto-inviato per nulla speciale è stato alla SantaFeira, il festival di illustrazione ed editori… - fanrivista : Il Cronista Autoprodotto e auto-inviato per nulla speciale è stato alla SantaFeira, il festival di illustrazione ed… - Radio1Rai : Torna in campo stasera a Napoli la Nazionale @Azzurri contro l'Inghilterra. È il primo match di qualificazione ai p… - ore14rai2 : Ancora spari a Napoli, 19enne ucciso nella notte: la sparatoria sarebbe forse nata per un piede pestato. L'inviato… -

Treviso, tredicenne abbandonato per mesi dalla madre tra animali e rifiuti ...non favorisce la religione musulmana' Leggi Anche Quarto (Napoli),... la casa sventrata dalla banda del buco L'adolescente è stato ... ' La casa sembrava chiusa ', ha raccontato un vicino all'inviato del ... L'Ucraina riceve i primi carri armati tedeschi e inglesi: le notizie del giorno ...i suoi primi tank britannici Challenger e la Germania ha inviato ... Per oggi è previsto l'attracco nel porto abruzzese di Ortona della ... Milano e Napoli. Addio a Gianni Minà: il rapporto con Napoli, Maradona, Troisi e Pino Daniele Napoli . Il mondo del giornalismo, dello spettacolo e della ... - questo l'annuncio in serata da parte dell'ufficio stampa sui canali ... scrittore e conduttore televisivo, Minà ha seguito da inviato 8 ... ...non favorisce la religione musulmana' Leggi Anche Quarto (),... la casa sventrata dalla banda del buco'adolescente è stato ... ' La casa sembrava chiusa ', ha raccontato un vicino all'del ......i suoi primi tank britannici Challenger e la Germania ha... Per oggi è previsto'attracco nel porto abruzzese di Ortona della ... Milano e. Il mondo del giornalismo, dello spettacolo e della ... - questo'annuncio in serata da parte dell'ufficio stampa sui canali ... scrittore e conduttore televisivo, Minà ha seguito da8 ... Napoli, l’inviato di Striscia la Notizia contestato dagli studenti: “Sciacallo” Il Fatto Quotidiano