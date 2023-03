Napoli-Lazio, quattro daspo di un anno per tifosi azzurri (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il questore di Napoli ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani tra i 17 e i 38 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio dello scorso 3 marzo allo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A mentre il quarto era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante i servizi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il questore diha adottatoprovvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di un, nei confronti di altrettantinapoletani tra i 17 e i 38 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calciodello scorso 3 marzo allo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A mentre il quarto era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante i servizi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno L'articolo proviene da Anteprima24.it.

