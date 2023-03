Napoli-Lazio, emessi quattro Daspo di un anno per tifosi del club campano (Di martedì 28 marzo 2023) quattro tifosi del Napoli tra i 17 ed i 38 anni hanno ricevuto un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di un anno dal questore del capoluogo campano. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio andato in scena lo scorso 3 marzo allo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A. Per quanto riguarda il quarto, invece, era stato denunciato per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante i servizi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023)deltra i 17 ed i 38 anni hricevuto un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di undal questore del capoluogo. In particolare, in occasione dell’incontro di calcioandato in scena lo scorso 3 marzo allo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A. Per quanto riguarda il quarto, invece, era stato denunciato per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante i servizi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Futuro #DeZerbi, le quote degli analisti #SNAI #Tottenham 3.50 #Inter 7.50 #Roma 7.50 #Chelsea 10.00 #Juventus 10… - ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - tuttosport : ?? MADUNINA CHE JUVE! ??? La prima pagina di lunedì 20 marzo ?? Parliamo di: #Torini-#Napoli, #Lazio-#Roma,… - sportface2016 : #SerieA | #NapoliLazio, emessi quattro #Daspo di un anno per tifosi del club campano - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: Serie A: Vantaggio Territoriale dopo 27 g Fiorentina 35% Napoli 32% Atalanta 31% Cremonese 30% Torino 30% Inter 30% Udinese… -