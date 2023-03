Napoli, la data scudetto è il 29 aprile : corsi e ricorsi storici (Di martedì 28 marzo 2023) “Riconquistiamo il tricolor”; questo il coro che da settimane invade il Maradona. Il magico Napoli di Luciano Spalletti è riuscito anche a diminuire la scaramanzia dei tifosi partenopei: sono già iniziati i preparativi per celebrare il terzo scudetto, che potrebbe arrivare matematicamente il 29 aprile contro la Salernitana, con ben 6 giornate d’anticipo. Una data simbolo nella storia del club campano, che si prepara a festeggiare con la città. Napoli, 29 aprile 1990: Maradona è Campione d’Italia Una città che sta sognando dall’inizio della stagione: Spalletti è riuscito a creare un’armata quasi invincibile che sta conquistando sul campo e fuori l’affetto di tutti i calorosi tifosi partenopei. Il Napoli è ormai lanciato verso la conquista del terzo ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 marzo 2023) “Riconquistiamo il tricolor”; questo il coro che da settimane invade il Maradona. Il magicodi Luciano Spalletti è riuscito anche a diminuire la scaramanzia dei tifosi partenopei: sono già iniziati i preparativi per celebrare il terzo, che potrebbe arrivare matematicamente il 29contro la Salernitana, con ben 6 giornate d’anticipo. Unasimbolo nella storia del club campano, che si prepara a festeggiare con la città., 291990: Maradona è Campione d’Italia Una città che sta sognando dall’inizio della stagione: Spalletti è riuscito a creare un’armata quasi invincibile che sta conquistando sul campo e fuori l’affetto di tutti i calorosi tifosi partenopei. Ilè ormai lanciato verso la conquista del terzo ...

