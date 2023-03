(Di martedì 28 marzo 2023) La polizia ha eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica di, nei confronti di un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : Attentato al consolato greco di Napoli, un arresto della Ps - T7TorreSette : Il giovane apparterrebbe alla galassia anarco-insurrezionalista partenopea - mattinodinapoli : #Napoli, attentato al consolato greco: arrestato #terrorista anarco-insurrezionalista - positanonews : #Cronaca #attentato #ConsolatoOnorariodiGrecia #custodiacautelare Napoli. Attentato al Consolato Onorario di Grecia… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Attentato al consolato greco di Napoli, un arresto con l’aggravante terroristica ed eversiva dell’ordine democratico h… -

... Di avere realizzato il 4 marzo 2021, insieme ad un complice, l'nei confronti del consolato onorario di Grecia aal corso Vittorio Emanuele, utilizzando un ordigno di tipo ......in carcere emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura partenopea per associazione terroristica e atto di terrorismo con ordigni esplosivi. Il giovane è indagato per l'...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Napoli, attentato al consolato greco: arrestato terrorista anarco-insurrezionalista ilmattino.it

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti ... insieme ad un ...(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Incidente mortale la notte scorsa sulla Statale Sannitica altezza civico 80, a Casoria, in provincia di Napoli: un uomo di 26 anni che era bordo di uno scooter è morto. Ad ...