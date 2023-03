Napoli, allarme rosso per Kim, occhi puntati su Djaló (Di martedì 28 marzo 2023) Il mercato della difesa del Napoli ruota intorno al difensore Kim Minjae, se parte in pole c’è Djaló del Lille. Kim Minjae, che Spalletti ha definito il “difensore più forte del mondo” ha già conquistato l’Europa con un rendimento eccezionale e una clausola rescissoria allettante e accessibile per alcuni dei club più facoltosi. In particolare, gli inglesi si sono fatti avanti con un’offerta base di 48 milioni di euro, che potrebbe raggiungere i 70 milioni a seconda dei parametri dell’acquirente. Non c’è dubbio che le offerte per il calciatore stiano fioccando da ogni parte, ma alla fine sarà la decisione di Minjae a determinare il suo futuro. Il direttore sportivo Giuntoli ha già parlato con il suo entourage durante le festività natalizie e lo farà di nuovo alla fine della stagione, ma se non ci saranno margini di manovra per il rinnovo, bisognerà ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Il mercato della difesa delruota intorno al difensore Kim Minjae, se parte in pole c’èdel Lille. Kim Minjae, che Spalletti ha definito il “difensore più forte del mondo” ha già conquistato l’Europa con un rendimento eccezionale e una clausola rescissoria allettante e accessibile per alcuni dei club più facoltosi. In particolare, gli inglesi si sono fatti avanti con un’offerta base di 48 milioni di euro, che potrebbe raggiungere i 70 milioni a seconda dei parametri dell’acquirente. Non c’è dubbio che le offerte per il calciatore stiano fioccando da ogni parte, ma alla fine sarà la decisione di Minjae a determinare il suo futuro. Il direttore sportivo Giuntoli ha già parlato con il suo entourage durante le festività natalizie e lo farà di nuovo alla fine della stagione, ma se non ci saranno margini di manovra per il rinnovo, bisognerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli, allarme rosso per Kim, occhi puntati su Djaló #Calciomercato #Djaló #KimMinjae #napoli #Spalletti… - iISud24 : Allarme camorra a Torre Annunziata, il deputato Sarracino (Pd) interroga Piantedosi #28marzo #napoli #politica … - MilanSpazio : “Non so se ci sarò per Napoli-Milan”: il calciatore lancia l’allarme! - infoitsport : CorSport - Allarme rosso per permanenza Kim a Napoli - napolipiucom : Napoli: scatta l'allarme rosso, trattenere Kim sarà difficilissimo, lo vogliono 9 big #CalcioNapoli #Kim #napoli… -