Napoli, a fine stagione ci sarà l’addio di Alessandro Formisano (Di martedì 28 marzo 2023) Napoli, Alessandro Formisano dirà addio a fine stagione Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, a fine stagione dirà addio al club azzurro. A riportare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 marzo 2023)dirà addio a, head of operations del, adirà addio al club azzurro. A riportare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? ??????????????????#ItaliaInghilterra 1??-2?? ?? Rice 13’, Kane (rig.) 44’, #Retegui 56’ ?? Al “Maradona… - majewsky2000 : @damoonfra Eh lo so ma sinceramente la stagione che sta facendo il Napoli + quarti di Champions non ci si può manco… - sscalcionapoli1 : Il Roma – Napoli, a fine stagione Formisano potrebbe dire addio alla società azzurra - Renato74321072 : Adesso provano a destabilizzare l’ambiente dicendo che Spalletti andrebbe via da Napoli a fine stagione STRUNZ - kekko1020v : RT @armcopp: Vorrei tanto una Ferrari. Non me la posso permettere. Non la compro. Fine della storia. #ChampionsLeague #Napoli -