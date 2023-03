Municipio VIII | per i disabili non vedenti ed ipovedenti gravi | mobilità gratuita garantita fino al 2027

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 marzo 2023) Mixology Academy, la prima accademia per bartender in Italia e annoverata tra le 5 migliori al mondo, con sedi a Roma e Milano, per la seconda volta ha aderito al Progetto(PMG) per il trasporto deinone ipo, in particolare per quelli contà aggiuntive, che frequentano il centro di riabilitazione Sant’Alessio Margherita di Savoia al Muncipio 8, e in generale di tutti ivisivi della Capitale. Un Doblò da 5 posti con pedana idraulica è stato ufficialmente consegnato lo scorso 14 marzo al8, in via Benedetto Croce 50, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato le autorità degli enti coinvolti, tra i quali l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra ...