Multe e carcere per chi incoraggia e “agevola” i disturbi alimentari: la proposta di legge di FdI. “Impedire l’accesso ai siti web pericolosi” (Di martedì 28 marzo 2023) Multe da ventimila a sessantamila euro e carcere fino a due anni per chi incoraggia e agevola l’anoressia, la bulimia, il binge eating e gli altri disturbi del comportamento alimentare. Lo prevede il nuovo articolo 580-bis del codice penale, che Fratelli d’Italia vorrebbe introdurre per colpire con un’apposita fattispecie di reato i cosiddetti “thinfluencer“, gli utenti che sul web e sui social predicano la magrezza estrema insegnando tecniche per non assorbire cibo o far passare la fame. La proposta di legge presentata lunedì a palazzo Madama, a prima firma del senatore Alberto Balboni, punisce chi “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a condotte idonee a provocare o rafforzare i disturbi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023)da ventimila a sessantamila euro efino a due anni per chil’anoressia, la bulimia, il binge eating e gli altridel comportamento alimentare. Lo prevede il nuovo articolo 580-bis del codice penale, che Fratelli d’Italia vorrebbe introdurre per colpire con un’apposita fattispecie di reato i cosiddetti “thinfluencer“, gli utenti che sul web e sui social predicano la magrezza estrema insegnando tecniche per non assorbire cibo o far passare la fame. Ladipresentata lunedì a palazzo Madama, a prima firma del senatore Alberto Balboni, punisce chi “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a condotte idonee a provocare o rafforzare i...

