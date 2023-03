Motomondiale: Espargaró, 'tornerò presto e ancora più forte' (Di martedì 28 marzo 2023) Barcellona, 28 mar. -(Adnkronos) - "tornerò presto e ancora più forte". Così su Instagram Pol Espargaró, ancora ricoverato all'ospedale di Barcellona. Il pilota catalano è stato protagonista di una bruttissima caduta nelle Libere 2 del Gp del Portogallo a Portimao dove ha subito la frattura alla mandibola e a una vertebra dorsale oltre a una forte contusione polmonare. La dinamica della caduta del portacolori del team Gas Gas è stata spaventosa e, fortunatamente, senza gravi conseguenze: lo spagnolo perde il controllo della sua Ktm alla curva 10 e finisce la sua corsa contro le barriere ad alta velocità. Era stato subito soccorso in pista e trasportato all'ospedale di Faro. Poi è stato trasferito a Barcellona. "Ringrazio tutti per l'amore ricevuto", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Barcellona, 28 mar. -(Adnkronos) - "più". Così su Instagram Polricoverato all'ospedale di Barcellona. Il pilota catalano è stato protagonista di una bruttissima caduta nelle Libere 2 del Gp del Portogallo a Portimao dove ha subito la frattura alla mandibola e a una vertebra dorsale oltre a unacontusione polmonare. La dinamica della caduta del portacolori del team Gas Gas è stata spaventosa e, fortunatamente, senza gravi conseguenze: lo spagnolo perde il controllo della sua Ktm alla curva 10 e finisce la sua corsa contro le barriere ad alta velocità. Era stato subito soccorso in pista e trasportato all'ospedale di Faro. Poi è stato trasferito a Barcellona. "Ringrazio tutti per l'amore ricevuto", conclude ...

