Motogp, Rossi: “Marquez si è rovinato l’immagine per non farmi vincere il mondiale nel 2015” (Di martedì 28 marzo 2023) “Gli parlai. Gli dissi: ‘Ti rendi conto di quello che stai facendo? Ti stai rovinando l’immagine. Capisci che sarà così per sempre, ti ricorderanno per questo… vale la pena rovinarti per farmi perdere il mondiale? Ma lui mi ha guardò distrattamente”. Questa conversazione tra Valentino Rossi e Marc Marquez risale alla gara di Sepang nel 2015 dopo lo scontro tra i due. Ora che Marquez è di nuovo al centro delle polemiche dopo aver buttato giù Oliveira alla prima gara della stagione, Rossi torna a parlare del suo celebre avversario, al podcast “Passa dal BMST” ripreso da Marca. “Con Márquez era totalmente diverso non era solo una rivalità sportiva in pista. A un certo punto ha deciso di farmi perdere il mondiale facendo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Gli parlai. Gli dissi: ‘Ti rendi conto di quello che stai facendo? Ti stai rovinando. Capisci che sarà così per sempre, ti ricorderanno per questo… vale la pena rovinarti perperdere il? Ma lui mi ha guardò distrattamente”. Questa conversazione tra Valentinoe Marcrisale alla gara di Sepang neldopo lo scontro tra i due. Ora cheè di nuovo al centro delle polemiche dopo aver buttato giù Oliveira alla prima gara della stagione,torna a parlare del suo celebre avversario, al podcast “Passa dal BMST” ripreso da Marca. “Con Márquez era totalmente diverso non era solo una rivalità sportiva in pista. A un certo punto ha deciso diperdere ilfacendo ...

