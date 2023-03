MotoGP | Miguel Oliveira non sarà al via del GP d’Argentina Saranno 4 gli assenti a Termas de Rio Hondo

(Di martedì 28 marzo 2023) Niente da fare. Non arrivano buone notizie dal fronte Aprilia RNF sulle condizioni di. Il pilota portoghese, coinvolto suo malgrado nell’incidente provocato da Marc Marquez a Portimao (Portogallo), sede del primo round del Mondiale 2023 di, si pensava non avesse subìto conseguenze troppo importanti dopo il crash sul circuito lusitano. Tuttavia, è arrivata la conferma chenon prenderà parte al secondo appuntamento del campionato della classe regina, in Argentina (31 marzo-2 aprile) in quanto gli esami radiografici effettuati hanno evidenziato una lesione dei tendini rotatori esterni della gamba destra. BREAKING: @ m88 to miss this weekend’s #ArgentinaGP Speedy recovery! #https://t.co/EyjC7FvfJv — ...

