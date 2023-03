MotoGp: Marquez sconterà la penalità al ritorno in pista (Di martedì 28 marzo 2023) Marc Marquez sconterà la penalità del Double Long Lap nella prima "gara di MotoGp in cui potrà partecipare". Lo ha chiarito la Federazione Motociclistica con una nota ufficiale. Il pilota della Honda ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Marcladel Double Long Lap nella prima "gara diin cui potrà partecipare". Lo ha chiarito la Federazione Motociclistica con una nota ufficiale. Il pilota della Honda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il doppio long lap penalty inflitto a Marquez fa discutere i colleghi piloti: è la punizione giusta oppure no? ??… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - EItonMcCartney : RT @gponedotcom: Dopo la polemica nata in seguito alla dicitura sulla sanzione inflitta al pilota per i fatti di Portimao, la FIM decide di… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #GianniMinà addio gigante; #Under21 show 'alla faccia' di #Mancini; #MiamiOpen… -