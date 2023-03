MotoGP, la FIM fa dietrofront: Marc Marquez sarà penalizzato nel prossimo GP in cui sarà in pista (Di martedì 28 marzo 2023) Fare dietrofront. La confusione regna sovrana in MotoGP e non si parla solo della pista, visto quanto è accaduto nel corso del primo GP della stagione. A Portimao, in Portogallo, Marc Marquez, dopo aver impressionato per scaltrezza e velocità nelle qualifiche (pole) ed essere salito sul podio nella prima Sprint Race della storia della massima cilindrata, si è reso protagonista di una prestazione nella corsa domenicale “sopra le righe”. L’incidente provocato in curva-3, che ha visto coinvolti Jorge Martin e Miguel Oliveira, ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico e disciplinare. Martin ha rimediato la frattura al dito di un piede, ma dovrebbe correre in Argentina nel fine-settimana del 29 marzo-2 aprile, mentre Oliveira non ci sarà per la lesione dei tendini ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Fare. La confusione regna sovrana ine non si parla solo della, visto quanto è accaduto nel corso del primo GP della stagione. A Portimao, in Portogallo,, dopo aver impressionato per scaltrezza e velocità nelle qualifiche (pole) ed essere salito sul podio nella prima Sprint Race della storia della massima cilindrata, si è reso protagonista di una prestazione nella corsa domenicale “sopra le righe”. L’incidente provocato in curva-3, che ha visto coinvolti Jorge Martin e Miguel Oliveira, ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico e disciplinare. Martin ha rimediato la frattura al dito di un piede, ma dovrebbe correre in Argentina nel fine-settimana del 29 marzo-2 aprile, mentre Oliveira non ciper la lesione dei tendini ...

