MotoGP, i precedenti di Bagnaia nel GP di Argentina: nessun podio a Termas de Rio Hondo per Pecco (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo aver cominciato nel migliore dei modi la stagione, con una bella doppietta (sprint e gara) nel primo Gran Premio del 2023 a Portimao, il leader del Mondiale MotoGP Francesco Bagnaia si proietta al prossimo weekend di gara in Argentina con grandi motivazioni e con la consapevolezza di avere a disposizione un pacchetto praticamente perfetto grazie alla Ducati GP23. Termas de Rio Hondo non evoca però ricordi piacevoli per Pecco, che non è mai riuscito a salire sul podio nella tappa sudamericana del Motomondiale. C’è un tabù da sfatare dunque da parte del 26enne piemontese, che non ha mai avuto un buon feeling con la pista Argentina sin dai tempi della Moto3. La prima apparizione di Bagnaia in quel contesto risale al 2014 nella classe ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo aver cominciato nel migliore dei modi la stagione, con una bella doppietta (sprint e gara) nel primo Gran Premio del 2023 a Portimao, il leader del MondialeFrancescosi proietta al prossimo weekend di gara incon grandi motivazioni e con la consapevolezza di avere a disposizione un pacchetto praticamente perfetto grazie alla Ducati GP23.de Rionon evoca però ricordi piacevoli per, che non è mai riuscito a salire sulnella tappa sudamericana del Motomondiale. C’è un tabù da sfatare dunque da parte del 26enne piemontese, che non ha mai avuto un buon feeling con la pistasin dai tempi della Moto3. La prima apparizione diin quel contesto risale al 2014 nella classe ...

