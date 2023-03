MotoGP, GP Argentina 2023: orari e dove veder diretta TV e streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Lo scorso weekend è iniziata la nuova stagione del Mondiale di MotoGP 2023. La prima tappa si è corsa in Portogallo sul circuito di Portimao e ha visto trionfare il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, seguito sul podio da Maverick Vinales (Aprilia) e dal connazionale Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22). La classe regina è già pronta ad accendere di nuovo i motori per il secondo appuntamento stagionale, in programma dal 31 marzo al 2 aprile presso l’Autodromo di Termas de Río Hondo dove si svolgerà il Gran Premio d’Argentina. Andiamo a vedere quali sono i dettagli del tracciato, gli orari e dove vedere la diretta tv e streaming della tappa Argentina. L’Autodromo di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Lo scorso weekend è iniziata la nuova stagione del Mondiale di. La prima tappa si è corsa in Portogallo sul circuito di Portimao e ha visto trionfare il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, seguito sul podio da Maverick Vinales (Aprilia) e dal connazionale Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22). La classe regina è già pronta ad accendere di nuovo i motori per il secondo appuntamento stagionale, in programma dal 31 marzo al 2 aprile presso l’Autodromo di Termas de Río Hondosi svolgerà il Gran Premio d’. Andiamo ae quali sono i dettagli del tracciato, glie latv edella tappa. L’Autodromo di ...

