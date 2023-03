Mosca: 'Berlino coinvolta in guerra'. Primi tank occidentali a Kiev (Di martedì 28 marzo 2023) L'arrivo in Ucraina dei carri armati tedeschi Leopard, dimostra secondo Mosca il coinvolgimento diretto della Germania nel conflitto. La reazione del Cremlino affidata alle parole del portavoce di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) L'arrivo in Ucraina dei carri armati tedeschi Leopard, dimostra secondoil coinvolgimento diretto della Germania nel conflitto. La reazione del Cremlino affidata alle parole del portavoce di ...

