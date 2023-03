Morto sotto il peso di un albero: trovato dalla moglie, lascia anche tre figlie (Di martedì 28 marzo 2023) Sant’Omobono Terme. La drammatica scoperta è stata fatta proprio dalla moglie Lucia, che non vedendolo rientrare per pranzo è andata a cercarlo nel bosco dove sapeva che sarebbe andato a tagliare la legna. Diego Belotti, 69 anni, è Morto schiacciato sotto il peso di un albero nella mattinata di lunedì (27 marzo). La moglie l’ha trovato ormai privo di vita intorno alle 12.30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Zogno, l’uomo, con un passato da operaio, stava tagliando alcune piante in un terreno in via Degli Alpini che aveva comprato dopo la pensione. All’improvviso una di queste, forse anche a causa del forte vento, si è spezzata e l’ha travolto. Inutile l’intervento sul posto del personale medico a bordo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) Sant’Omobono Terme. La drammatica scoperta è stata fatta proprioLucia, che non vedendolo rientrare per pranzo è andata a cercarlo nel bosco dove sapeva che sarebbe andato a tagliare la legna. Diego Belotti, 69 anni, èschiacciatoildi unnella mattinata di lunedì (27 marzo). Lal’haormai privo di vita intorno alle 12.30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Zogno, l’uomo, con un passato da operaio, stava tagliando alcune piante in un terreno in via Degli Alpini che aveva comprato dopo la pensione. All’improvviso una di queste, forsea causa del forte vento, si è spezzata e l’ha travolto. Inutile l’intervento sul posto del personale medico a bordo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Questa mattina la città di Sloviansk, nel Donetsk, si è svegliata così. Sotto l’ennesimo bombardamento russo. Bilan… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Le Ong intralciano le operazioni della Guardia costiera e continuano a fare quello che vogliono in mezzo al mare piangendo… - maaniballi : RT @MarcoFattorini: Questa mattina la città di Sloviansk, nel Donetsk, si è svegliata così. Sotto l’ennesimo bombardamento russo. Bilancio… - Piovegovernolad : ?? Italia sotto choc, Renato Paganini è morto in un tragico incidente strad...Altro... - zorpinilover : « Ma lui che mi ha fatto una cosa del genere quando gli ho asciugato lì le lacrime mezzo morto » Io non dovrei rid… -