(Di martedì 28 marzo 2023) ROMA – “Ci haundele non, il grande! Con quella sua meravigliosa caratteristica della “zeppola” o “esse sifula o moscia” ci intervistò, agli inizi della avventura “Equipe 84?, decine di volte e ci aiutò a farci conoscere! Grazie ancora amico mio, ciao… grande tristezza…”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Maurizio(foto) a proposito della morte di, avvenuta ieri all’età di 84 anni. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : E’ morto Gianni #Minà - fanpage : ?? È morto Gianni Minà, se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano - RaiNews : Era nato a Torino il 17 maggio 1938, ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a 'Tuttosport' (di cui fu poi… - Lopinionista : Morto Gianni Minà, Vandelli: “Ci ha lasciato un mito del giornalismo televisivo e non” - andreastoolbox : È morto Gianni Minà, il Torino Fc: 'Ci lascia un gigante del giornalismo, uno straordinario professionista' #morto… -

... fondatore dell'omonima azienda di bici,domenica a 89 anni. Commosso, occhi lucidi, lo ... e poi arrivano Ernesto Colnago eBugno, e c'è pure Mario Molteni, il figlio del mitico fondatore ...Si spento a 84 anni dopo una breve malattia: l ultimo saluto al giornalista fissato per mercoled dalle 10 alle 19.Min ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non stato mai lasciato solo, ed stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici pi cari. Un ringraziamento speciale va al ...Telereggio Reggio EmiliaMinà Liviana Iotti

È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni La Gazzetta dello Sport

Gianni Minà è morto ieri, lunedì 27 marzo, lasciando un vuoto nel mondo della cultura e del giornalismo italiano. Il noto conduttore e giornalista si è spento a 84 anni in seguito a una breve malattia ...ROMA - Non si placa l'ondata di commozione e affetto dopo la scomparsa di Gianni Minà, morto ieri (lunedì 27 marzo) all'età di 84 anni "dopo una breve malattia cardiaca" come ha spiegato la famiglia ...