Morto Franco Rosso | imprenditore pioniere dei viaggi organizzati nel turismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : 'LUTTO Morto a Lugano Franco Rosso: inventò i viaggi organizzati e creò un impero del turismo di Floriana Rullo' - MarcoGregori13 : @Lisa35547473 Un mio amico mi ha detto che un cugino di sua sorella che è sposata con zio Franco, è morto all'impro… - ilmessaggeroit : Franco Rosso, morto il pioniere del turismo italiano: inventò i primi viaggi organizzati - antoniorosato72 : Addio a Franco Rosso, inventò i viaggi organizzati e creò un impero nel turismo. È morto a Lugano a 94 anni, gioved… - leggoit : Franco Rosso, morto l'inventore dei viaggi organizzati: aveva 94 anni -

Una confessione frutto di un rapporto speciale "sempre molto" e di un'amicizia sincera ... Leone, De Niro e Marquez da 'Checco Er Carettiere": 'Una combriccola che non so spiegarmi' Come è...... inventore dei viaggi e figura iconica nel mondo del turismo italiano e internazionale, èa Lugano a 94 anni. I funerali si terranno giovedì 30 marzo nella cittadina svizzera. Chi era...... èoggi a Lugano all'età di 94 anni. Partito da Torino nel 1953 con la prima sede dell'Ufficio TuristicoRosso, negli anni del boom economico sviluppò il suo gruppo arrivando, negli Anni ...

Morto Franco Rosso, inventò i viaggi organizzati e un impero del turismo Corriere della Sera

È morto Franco Rosso, l'inventore dei viaggi organizzati in Europa e dei cataloghi per le crociere. Un pioniere nel settore del turismo: cominciò da Torino, da dove aprì nel 1953 la prima sede ...È morto Franco Rosso, l'inventore dei viaggi organizzati in Europa e dei cataloghi per le crociere. Un pioniere nel settore del turismo: cominciò da Torino, da dove aprì nel 1953 la prima sede ...