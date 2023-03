Morte Minà | Gravina ricorda | «Era un fuoriclasse assoluto»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrazza : Che dispiacere la morte di Gianni Minà, uno dei migliori giornalisti sportivi e non che abbiamo mai avuto. - CalcioNews24 : #Gravina commemora la scomparsa di Gianni #Minà - SaCe86 : È morto #GianniMinà - ilpostdice : @ilpostdice 'Regala il Post Dopo la morte di Gianni Minà, avenuta lunedì sera, sui social network è di nuovo ...' a… - ItalicoPatriota : @GiorgiaMeloni Mina hn comunista? MInchia che delusione, tuttavia di fronte alla morte ... RIPOSA IN PACE. -

, il presidente federale Gabriele Gravina ricorda il giornalista scomparso nella giornata di ieri: il messaggio Gabriele Gravina, tramite l'Ansa, ha voluto ricordare Gianni, scomparso a ...Ha sconvolto tutti ladi Gianni, il conduttore e giornalista è venuto a mancare ieri, lasciando un vuoto profondo nel cuore di quanti in questi anni lo hanno apprezzato come persona e professionista. In queste ......toccavano i voli della" venivano gettati, nella maggioranza dei casi ancora vivi, da aerei militari che sorvolavano il Rio de la Plata. A seguire la manifestazione per la Rai c'è Gianni: ...