Morte medico sociale del Picerno, il Procuratore Antimafia è sicuro: "Un gravissimo omicidio" (Di martedì 28 marzo 2023) Nuovi, inquetanti, risvolti dietro la Morte di Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno, scomparso lo scorso 22 marzo. L'uomo è stato trovato morto in un suo terreno agricolo apparentemente a seguito di quello che era stato descritto come uno scontro con una mucca. Invece La Gazzetta dello Sport riporta che l'autopsia ha svelato come non sia stato l'animale a ucciderlo, ma ferite da arma da fuoco. "Un gravissimo omicidio, volontario e feroce. Non si è trattato né di un incidente di caccia, né di un evento fortuito, chi sa qualcosa adesso parli, agli inquirenti serve in questo caso la consapevole collaborazione dei cittadini", ha commentato il Procuratore Antimafia di Potenza, Francesco Curcio. SportFace.

