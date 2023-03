Morte Gianni Minà: la camera Ardente al Campidoglio mercoledì 29 marzo 2023, ecco a che ora (Di martedì 28 marzo 2023) Spirato a Roma all’età di 84 anni, la Morte di Gianni Minà ha lasciato un immenso vuoto in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Il noto giornalista da qualche giorno era ricoverato presso la clinica privata Villa del Rosario a causa di un problema al cuore. A dare la triste notizia nella serata di ieri sono stati i suoi familiari con un annuncio su Facebook. La sua camera Ardente sarà allestita domani in Campidoglio, nella sala della Promoteca. Morto Gianni Minà: ha fatto la storia del giornalismo italiano L’annuncio dei familiari per la Morte di Gianni Minà “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Spirato a Roma all’età di 84 anni, ladiha lasciato un immenso vuoto in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Il noto giornalista da qualche giorno era ricoverato presso la clinica privata Villa del Rosario a causa di un problema al cuore. A dare la triste notizia nella serata di ieri sono stati i suoi familiari con un annuncio su Facebook. La suasarà allestita domani in, nella sala della Promoteca. Morto: ha fatto la storia del giornalismo italiano L’annuncio dei familiari per ladici ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrazza : Che dispiacere la morte di Gianni Minà, uno dei migliori giornalisti sportivi e non che abbiamo mai avuto. - CorriereCitta : Morte Gianni Minà: la camera Ardente al Campidoglio mercoledì 29 marzo 2023, ecco a che ora - marinabeccuti : Il cordoglio del Torino Fc per la morte di Gianni Minà - Torinogranatait : Il cordoglio del Torino Fc per la morte di Gianni Minà - LuciaDiMartin18 : RT @GotorMiguel: È con profondo dispiacere che ho appreso della morte di Gianni Minà, giornalista di grande finezza e cultura che ha fatto… -