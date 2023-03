Morte di Gianni Minà. Meloni: “L’Italia perde un grande giornalista, rispettato da tutti” (Di martedì 28 marzo 2023) «Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’Italia perde un grande giornalista e un uomo di profonda cultura. Che la terra ti sia lieve», lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la scomparsa del giornalista. Il cordoglio è unanime e particolarmente sentito per la scomparsa di uno dei giganti della comunicazione italiana. Minà, che avrebbe compiuto 85 anni il 17 maggio, è morto ieri una clinica romana dopo una “breve malattia cardiaca”, come annunciato dalla famiglia sui canali social. LEGGI ANCHE Massimo Troisi avrebbe oggi 70 anni: 5 video mitici per ricordarlo, dall'agendina di Minà al "minollo" Si chiude l'era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) «Addio a, un vero professionista amato edaune un uomo di profonda cultura. Che la terra ti sia lieve», lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia, dopo la scomparsa del. Il cordoglio è unanime e particolarmente sentito per la scomparsa di uno dei giganti della comunicazione italiana., che avrebbe compiuto 85 anni il 17 maggio, è morto ieri una clinica romana dopo una “breve malattia cardiaca”, come annunciato dalla famiglia sui canali social. LEGGI ANCHE Massimo Troisi avrebbe oggi 70 anni: 5 video mitici per ricordarlo, dall'agendina dial "minollo" Si chiude l'era ...

