Morcone | il ringraziamento del sindaco Ciarlo alla comunità democratica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRingrazio Antonella Pepe, Antonio Iavarone, Lorenzo Cicatiello ed Erasmo Mortaruolo per il loro affettuoso e qualificato sostegnonostra amministrazione enostra lista civica per le amministrative del prossimo Maggio. Li aspettiamo aper costruire anche con loro un’altra storia. Siamo convinti chesia un laboratorio interessante per rappresentare un altro modo di fare politica e di gestire la cosa pubblica. Noi tutti l’abbiamo fatto provenendo da storie politiche, culture, esperienze diverse – da sinistra a destra – volendo e sapendo mettere al centroe l’interesse generale dei suoi cittadini. Siamo convinti che questo sia stato percepito in maniera netta da tutti, apprezzandone i vantaggi ed il valore. Innanzitutto la libertà di espressione ...